إيطاليا: وصول 61 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكى عن مصادر محلية بالجزيرة جنوب صقلية القول، إنه تم اعتراض قارب الصيد على بعد 2.4 ميل قبالة ساحل لامبيدوزا بواسطة زورق دورية تابع للشرطة، وتم نقل المهاجرين بعد إجراء فحص طبى أولى، إلى نقطة ساخنة فى منطقة إمبرياكولا، التى يتواجد فيها 444 شخصًا.

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