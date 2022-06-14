كيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق والأوراق المطلوبة

يتسال الكثير من المواطنون عن قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي وعن كيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي والذي يُعد هدف تسعى إليه المملكة والتي تتيح لمواطنيها حياة كريمة،ونوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي والمبالغ التي تحدد له والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها لاستحقاقه للضمان الاجتماعي، حيث وفرت وزارة الموارد والتنمية في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة بشكل مجاني وبطريقة إلكترونية حتى يستطيع الأفراد والأشخاص المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي من الاستعلام عن تلك المبالغ المستحقة لهم، خاصة بعد تطابق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، ومن المقرر أن يكون ميعاد نزول راتب الضمان الاجتماعي في يوم 29 من شهر شوال والذي يوافق يوم 10 من شهر يونيو.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، عن توفير رواتب الضمان الاجتماعي للأشخاص المستفيدين من البوابة وذلك من خلال استنادها على عدة موارد لمعاش الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

وتنقسم الى رواتب الضمان الاجتماعي تُقدم للفئات المستحقة ممن تنطبق عليهم كافة الشروط التي قامت الوزارة بتحديدها.

بالإضافة إلى ما تم توفيره من خزينة الدولة على هيئة معاشات

وكذلك أموال الزكاة بالإضافة لأموال الهبات والصدقات.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني:

ادخل على رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

ضرورة القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل ( رقم الضمان الاجتماعي – رمز التحقق- رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد ).

الضغط على أيقونة (عرض).

انتظر سوف تظهر أمامك رصيد الضمان الاجتماعي المستحق.

الاوراق والمستندات المطلوبة للضمان الاجتماعي:

مطلوب تقديم رقم الحساب أو الآيبان.

ومطلوب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية.

ضرورة تقديم تقرير يوضح حجم الدخل الشهري للمستفيد.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

كما يشترط ان يكون مقيم بشكل دائم داخل الأراضي العربية السعودية.

ويشترط الموافقة على الشروط والأحكام.

كما يشترط عدم إقامة المستفيد من الضمان في مراكز الإيواء الخاصة السعودية.

ويشترط ألا يمتلك المتقدم أية أملاك أو عقارات.

ويشترط تقديم جميع الوراق المطلوبة عند التقديم.

كما يشترط ألا يزيد دخل المستفيد عن الحد الأدنى لمعاش الضمان.

كما يشترط ان يتم استثناء شرط الجنسية زوجة المواطن السعودي والأرملة والمطلقة والتي لديها أبناء.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي برقم الهوية: