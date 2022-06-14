نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة التوهج المحلي.. موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني ، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، المؤجلة من يوم 25 مايو 2022، وضمن لقاءات مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء الأربعاء 15 يونيو 2022، ملعب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع فريقا إيسترن كومباني والأهلي ، حيث يبحث الأول عن انتصار سيمثل له طوق نجاة من ذيل الترتيب الذي يحتل الفريق حاليًا، بينما يأمل المارد الأحمر في استعادة بريقه وخاصة على الصعيد المحلي، من أجل التتويج بلقب آخر في البطولة المحببة لعشاق القلعة الحمراء.

نتناول خلال السطور القادمة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري المصري الممتاز ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي وإيسترن كومباني .

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

من جديد تعود منافسات الدوري المصري إلى النور، بعد توقف منذ 30 مايو الماضي.

وذلك لظروف الأجندة الدولية والاستحقاقات القارية، ممثلة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 .

والمقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل.

حيث خاض المنتخب المصري لقاءين أمام غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة الرابعة.

فاز في الأولى بعد أداء هزيل، قبل أن يخسر بثنائية في الأخرى مع الرأفة.

كما خسر اليوم بنتيجة عريضة من أمام كوريا الجنوبية، في مواجهة ودية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ستاد السلام، أولى مواجهات الدوري المصري بعد انتهاء الأجندة الدولية.

على أن تقام مباراة إيسترن كومباني والأهلي دون مشاركة اللاعبين الدوليين في الفريقين.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأربعاء (بعد الجولة 21):

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الأهلي المصري .

والذي يخوض مواجهة الأربعاء، باحثًا عن المضي قدمًا نحو التتويج باللقب الـ43 في تاريخه بالبطولة.

خاصةً بعد ضياع اللقب الثالث على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

إثر الخسارة من أمام الوداد المغربي في نهائي النسخة الأخيرة، ليضيع معها رقم قياسي أهلاوي مثالي.