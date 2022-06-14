شغال رابـِــط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 موقع moe.gov.eg وزارة التربية والتعليم 

رابـِط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 فقد تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة بشكل مكثف عن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي بعدما انتشرت الأخبار عن إعلان نتائج أولى ثانوي، فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم وبداية من يوم 11 مايو وانتهت يوم الأربعاء 25 مايو بأداء الطلاب مادة الأحياء، وفق الضوابط المنظمة للامتحانات التي كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عنها مسبقاً، وهنا سوف نتابع معكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم المعتمد لاعتماد النتائج بكافة المراحل الدراسية والخاصة بامتحانات آخر العام الدراسي 2022.

إعلان نتيجة أولى ثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن إعلانها نتائج النقل بالمرحلة الثانوية، وأنه قد تم إرسال النتائج الإلكترونية لمدارس المختلفة لكي يتم تجميع النتائج الإلكترونية والورقية معاً، ونشرها في المدراس في كشوفات واضحة، وسط بحث ورغبة طلاب أولى وتانية ثانوي البحث عن نتائج آخر العام على مستوى كافة المحافظات بالجمهورية، والذين أدوا الامتحانات جزء ورقيا وجزء من خلال منصة الإلكترونية عبر التابلت، من خلال الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي على مستوى كافة المدارس المجهزة تكنولوجياً لاستقبال المنظومة التكنولوجية الجديدة في التعليم، حيث تتزايد حالة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور حول آخر أخبار موعد إعلان النتائج الرسمية المعتمدة من الوزارة وفق آخر نظام للتقديرات بشكل الجديد كالتالي:

تقدير الطالب ممتاز خلال النسبة المئوية من %85 إلى 100 % .

تقدير الطالب جيد جداً من %85 إلى 65%.

تقدير جيد من 65% إلى 50%.

أقل من 50 %ضعيف.

رابـِط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

أعلنت مصادر في وزارة التربية والتعليم المصرية عن إن إعلان النتائج المرحلة الثانوية سوف يتم بالمحافظات المصرية المختلفة تباعاً بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للامتحانات الورقية، بالإضافة إلى الجمع معها الامتحانات الإلكترونية لبدء اعتماد النتائج بشكل رسمي من الوزارة ، حيث تم الإعلان عنها إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المختص للاستعلام عن النتيجة

ثم اختيار الصف الدراسي ( الصف الأول الثانوي)

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

إدخال كود الطالب والرقم القومي

ثم اختيار أيقونة عرض النتيجة

بذاك تم متابعة الرابط الإلكتروني المخصص من وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الصف الأول والثاني الثانوي.