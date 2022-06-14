الكرملين: الشركات الأجنبية على استعداد لاستئناف عملها بروسيا بأول فرصة  

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيعتبر رفض المستثمرين الأجانب المشاركة فى منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادى الدولى رفضاً للعمل فى السوق الروسية، أوضح بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء :"نحن ندرك أن جميع الشركات الأجنبية مستهدفة من قبل المعادين للتعاون مع روسيا فى الغرب الجماعى، الذين كما قلنا مرارًا، يضغطون ويهددون ويبتزون، ولكن كل هذا الابتزاز لا يمكن أن يؤدى إلى شطب مصلحة المستثمرين المذكورين فى السوق الروسية".

وأضاف بيسكوف:" ما زالت العديد من الشركات من الدول الغربية، أعنى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا، تحتفظ باهتمامها بالسوق الروسية، ويقول العديد منها حالياً أنهم مضطرون إلى تقليص أنشطتهم فى روسيا، ولكن فى الوقت نفسه تخبرنا هذه الشركات بأنها ترغب بالعودة فى أسرع وقت ممكن".

وأشار "بيسكوف" إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب سيظلون رغم كل شئ يشاركون فى منتدى سانت طرسبورج الاقتصادى الدولى، ومن بينهم ممثلو شركات من الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.

يُذكر أن منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادى الدولى الذى يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيسه، سيعُقد فى الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى.

وفى السياق، أعلن مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية يورى أوشاكوف، أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزعماء العالم أصبحت أمرا مطلوبا فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى أجرى 140 محادثة هاتفية مع 40 زعيما منذ بداية العام الجارى.

وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:" بالنظر إلى الظروف الحالية ومع أخذ الوضع الدولى فى الاعتبار، فإن صيغة المحادثات عبر الهاتف أصبحت الأكثر طلبًا فى الوقت الراهن".

وأضاف مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية :"فى غضون ستة أشهر منذ بداية العام الجارى، أجرى الرئيس بوتين حوالى 140 محادثة هاتفية مع أكثر من 40 من القادة فى العالم".