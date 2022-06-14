تدمير عشرات المنازل جراء إعصار شديد جنوب التشيك

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن قوة الرياح المصاحبة للإعصار تخطت 150 كيلومترا فى الساعة، موضحا أن قوات الإطفاء تعاملت مع عشرات البلاغات لرفع آثار الدمار الناجمة عن الإعصار.

ولم ترد على الفور تقارير تفيد بوقوع أى وفيات أو إصابات جراء الأحوال الجوية القاسية.