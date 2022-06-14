جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن قوة الرياح المصاحبة للإعصار تخطت 150 كيلومترا فى الساعة، موضحا أن قوات الإطفاء تعاملت مع عشرات البلاغات لرفع آثار الدمار الناجمة عن الإعصار.
ولم ترد على الفور تقارير تفيد بوقوع أى وفيات أو إصابات جراء الأحوال الجوية القاسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدمير عشرات المنازل جراء إعصار شديد جنوب التشيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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