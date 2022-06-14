شؤون الأسرى الفلسطينية: اعتقال 450 طفلا غالبيتهم من القدس منذ مطلع العام

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، فى تقرير لها، أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز فى سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلا، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال جعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التى جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وإن كان ولا بد منه فى ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا فى معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى مراكز الاعتقال والتوقيف، التى تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.

ولفتت إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون فى الشوارع، أو وهم فى طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم فى السجون والمعتقلات، ويحتجزهم فى ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق فى العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها.

وبينت الهيئة أن الاحتلال يعرض الأطفال للعزل الانفرادى ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدى والنفسى، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التى عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية، دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التى تكون غالبا باللغة العبرية التى لا يجيدها الأطفال.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية باهظة، ما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل الذين يضطرون لدفعها، حرصا على أبنائهم القُصر وتجنبا لاستمرار بقائهم فى السجن.

وتابعت الهيئة فى تقريرها، أن الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلى، ومن يقرأ شهادات الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها، ليست سوى مسلخا للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف فى نفوسهم وتدمير مستقبلهم فى إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة، تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.

ودعت هيئة الأسرى كافة مؤسسات المجتمع الدولى ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الاسرائيلى لهم.

وشددت على ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الاسرائيلى من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء الاستهداف الإسرائيلى المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل العام المنصرم 1300 طفل وطفلة، وهذا شكّل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سجل خلال العام الذى سبقه 2020.