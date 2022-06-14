مساعد الرئيس الروسى: لا يوجد تقدم فى المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أوشاكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء - : "إن الجانب الأوكرانى لم يرد على مشروع اتفاق السلام، الذى سلمه الجانب الروسى إلى ممثلى كييف فى 15 أبريل الماضى".

وأضاف مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية: "ربما كانت هناك بعد ذلك محادثات هاتفية غير رسمية، ولكنها لم تكن على مستوى الوفود، بل على مستوى بعض الممثلين من الجانبين"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك انتهى الأمر.

وعلى الجهة الأخرى، أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن روسيا، إذا سنحت لها الفرصة، ستوسع طموحها فى أوكرانيا لما وراء منطقتى دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرقى أوكرانيا.

وقال زيلينسكى، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت مع صحفيين دنماركيين أوردت شبكة "سى إن إن" الأمريكية مقتطفات منه : "أنا متأكد أنه إذا لم تكن أوكرانيا قوية بما يكفى، فإنهم سيتقدمون أبعد من ذلك".

وأضاف الرئيس الأوكرانى: "لقد أظهرنا لهم قوتنا، ومن المهم لهذه القوة أن يتم إظهارها معنا من قبل الشركاء الغربيين أيضا"، مجددا مناشدته للدول الغربية بإرسال المزيد من الأسلحة.

وأعرب زيلينسكى عن امتنانه لما تم إرساله بالفعل من أسلحة، منوها بضرورة أن يتم توفيرها سريعا إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.