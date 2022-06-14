عاجل- قاعدة سان أنطونيو الأمريكية تفتح أبوابها بعد أنباء عن إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - أكدت قاعدة سان أنطونيو لاكلاند الأمريكية، عدم وجود تهديد أمنى وإعادة فتح أبوابها بعد أنباء عن حادث إطلاق نار خارجها، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.





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