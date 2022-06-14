روسيا تطالب القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك بالاستسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:28 مساءً - دعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، المقاتلين الأوكرانيين في سيفيرودونتسك إلى إلقاء أسلحتهم كما حدث في ماريوبول.

وقالت الدفاع الروسية: “ندعو السلطات الرسمية في كييف إلى التحلي بالحكمة وإعطاء التعليمات المناسبة للمسلحين لوقف مقاومتهم والانسحاب من أراضي مصنع أزوت”.

وأضافت أنها مستعدة لفتح ممرات إنسانية يوم الأربعاء لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت الكيماوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال.

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وقالت الدفاع الروسية إن الجيش الروسي أعلن استعداده لإجراء عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من أزوت في الاتجاه الشمالي، باتجاه بلدة سفاتوف الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.