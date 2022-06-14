بايدن: أمن إسرائيل القومي سبب رئيسي لزيارتي إلى السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:28 مساءً - أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء فيه أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة أثارت السخط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشار إلى أن أمن إسرائيل القومي هو أحد أسباب زيارته المقررة في منتصف شهر يونيو إلى السعودية.

وأجاب بايدن ردا على ما إذا كان ينتظر التزامات من السعودية وعما اذا كان النفط هو سبب هذه الزيارة، أكد الرئيس الأمريكي أن رحلته لا ترتبط بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للجالون في الولايات المتحدة.

وقال بايدن قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسة، إن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المملكة "التزامات السعوديين ليس لها أي علاقة بالطاقة، بل يصادف أن يكون هناك اجتماع كبير سيعقد في المملكة العربية السعودية، هذا هو سبب ذهابي، والأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل".

وأضاف أن الأمر يتعلق بقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة.

وتداول الكثيرون هذا التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بالـ "مستفز".

وفي تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على تويتر، أرفق فهد الغفيلي وهو باحث وناشط مهتم في شؤون الخليج السياسية، سعودي الجنسية تصريح بايدن بالجملة التالية "بايدن يؤكد أن ذهابه لـ السعودية ليس من أجل النفط، بل لأجل الأمن القومي لـ "إسرائيل"!!!"، وأنهى جملته بثلاث علامات تعجب .