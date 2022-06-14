الكويت: لا حظر على السفر إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الكويت فى بيروت الدكتور عبد العال القناعى، أنه لا يوجد أى حظر على سفر الكويتيين إلى لبنان، موضحا أنه سبق وأن صدرت تحذيرات أمنية فى ظروف معينة، وقد زالت هذه الظروف، متمنيا الأمن والأمان والاستقرار للبنان.





جاء ذلك فى تصريحات اليوم الثلاثاء عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فى زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله فى لبنان، والتى امتدت قرابة 15 عاما، حيث منحه عون اليوم وسام الأرز الوطنى برتبة ضابط أكبر. وأضاف "القناعى" أن اللقاء اليوم تضمن مباحثات فى بعض الأمور التى رغب رئيس الجمهورية فى متابعتها شخصيا، وفوضه بمتابعتها فور عودته إلى الكويت، معبرا عن سعادته بمنحه وسام الأرز الوطنى برتبة ضابط أكبر، معتبرا أن الوسام يعبر عن أصالة وقوة وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير القناعى أنه سيتم تعيين سفير جديد للكويت فى لبنان فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية التى يجريها وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور ناصر محمد الصباح.

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