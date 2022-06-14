الرئيس الفلسطينى يشكر شيخ الأزهر على مراجعة مصحف المسجد الأقصى

جاء ذلك فى رسالة من الرئيس الفلسطينى تسلمها فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، من الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى قاضى قضاة فلسطين.
ومن جهته، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن دعم الأزهر للشعب الفلسطينى وقضيته "قضية العرب والمسلمين الأولى" هو من قبيل الواجب المفروض، وقال: "إن فلسطين فى قلب الأزهر والأزهر فى قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة".
وأطلع "الهباش"، خلال اللقاء، الإمام الأكبر على آخر المستجدات فى فلسطين وجهود القيادة الفلسطينية فى مواجهة العدوان الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، معلنا أنه تم الاتفاق على تخصيص 100 منحة دراسية فى الأزهر لطلاب فلسطين من داخل الوطن، و50 أخرى لفلسطينيى الشتات.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف يخصص المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين كل عام، كما تم إضافة مجموعة من المنح هذا العام للفلسطينيين المقيمين فى الشتات وخارج فلسطين.
واتفق الجانبان على تشكيل مجلس أمناء وقف مصحف المسجد الأقصى برئاسة شيخ الأزهر لمتابعة كافة القضايا والمسائل التى تساهم فى إخراج مصحف المسجد الأقصى إلى النور.
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