الخارجية الروسية تفرض عقوبات على 49 بريطانيًا

جدة - نرمين السيد - فرضت وزارة الخارجية الروسية عقوبات على 49 مواطنا بريطانيا، من بينهم نائب وزير الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية البريطانية ورئيس تحرير صحيفة "الجارديان" و"بى بى سى" وغيرها من وسائل الإعلام.





وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص ستضمهم روسيا إلى قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن من بين هذه الشخصيات قادة عسكريون ومراسلون وكُتَّاب من "سكاى نيوز" و"فاينشال تايمز" و"دايلى تيليجراف".

ولفت البيان إلى أن العقوبات شملت رئيس تحرير صحيفة "الجارديان" و"ذا تايمز" و"دايلى تيليجراف" و"بى بى سى" و"دايلى ميل" و"الاندبيندت".

وأكد البيان إدراج نائب وزير الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية البريطانية فى قائمة العقوبات، مشددا على أن العمل على توسيع القائمة ما زال مستمرا.