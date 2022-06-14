الخارجية الروسية تفرض عقوبات على 49 بريطانيًا

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص ستضمهم روسيا إلى قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن من بين هذه الشخصيات قادة عسكريون ومراسلون وكُتَّاب من "سكاى نيوز" و"فاينشال تايمز" و"دايلى تيليجراف".
ولفت البيان إلى أن العقوبات شملت رئيس تحرير صحيفة "الجارديان" و"ذا تايمز" و"دايلى تيليجراف" و"بى بى سى" و"دايلى ميل" و"الاندبيندت".
وأكد البيان إدراج نائب وزير الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية البريطانية فى قائمة العقوبات، مشددا على أن العمل على توسيع القائمة ما زال مستمرا.
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