رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني الرابط الرسمي azhar.eg لبوابة الأزهر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، هناك حالة من الخوف والقلق الشديد لدى أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية بشأن إعلان النتيجة، حتى الآن لم يعلن القطاع الأزهري عن موعد إعلان النتيجة، وكان آخر امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، ومازالت النتيجة حتى الآن في لجان التصحيح ورصد الدرجات، وقد أعلن القطاع الأزهري على أن عملية تصحيح الامتحانات بدأت فور الانتهاء من الامتحانات، ولذلك من المتوقع ظهور النتيجة قريبا جدًا خلال هذا الأسبوع وعلى جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة، كما أن امتحانات هذا العام 2022 كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم يواجهه الطلاب صعوبة في الامتحانات وهذا ما أكده عدد كبير من الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 لجميع المحافظات

تعد الشهادة الإعدادية من المراحل التعليمية الفارقة عند جميع الطلاب والطالبات حيث يتم من خلالها تحديد المرحلة الدراسية الجديدة الذي سوف يلتحق بها والانتقال إلى مرحلة الثانوية أو ما يعادلها من معاهد وهذا يتم تحديده بنسبة نجاح كل طالب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري قريباً جداً، وسيتم رفع النتيجة عبر بوابة الازهر الرسمية، وطريقة استخراج النتيجة هي:

يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الرسمية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

يقوم بإدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

ينتظر قليلاً وسيتم إعلان النتيجة مع بيان نسبة النجاح.

الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا 2022 للشهادة الإعدادى الأزهري يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 مادة الفقة واستمرت الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، وعلى الفور بدأت عملية تصحيح الامتحانات، حيث تعد المواد المضافة للمجموع هم 9 مواد دراسية المجموع الكلي للترم الواحد 245 درجة موزعين على النحو التالي: