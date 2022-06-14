“هنا” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة دهوك 2022 عبر موقع نتائجنا

ترصد محركات البحث في هذا التوقيت عمليات بحث متعددة من جانب الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق للتعرف على نتيجة امتحانات الدور الاول لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة دهوك، والتي تعتبر واحدة من أهم المحافظات العراقية التي تضم عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي، حيث كانت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي قد انتهت خلال الفترة الاخيرة بناء على مجموعة من الضوابط التي اكدت على ضرورة توافرها وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات بشكل عام، وسوف نستعرض الان بالرابط كيفية استخراج نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة دهوك بالرقم الامتحاني من خلال موقع نتائجنا الالكتروني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الاول 2022

وقد شهدت الايام الماضية نشر الموقع الرسمي نتائجنا والتابع لوزارة التربية والتعليم العراقية آخر التحديثات عن عملية التصحيح، وقد اكد على أنه قد تم الوصول في هذا التوقيت الى عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات بنسبة 85%، وقد جاء الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات الماضية والتي بدأت في العديد من المحافظات، ومن المقرر ان يكون الاعلان رسميا عن النتيجة في الساعات القليل القادمة في العديد من المحافظات مثل بغداد و محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، ومحافظة دهوك، وذلك بعدما يتم العمل على رصد جميع نتائج الطلاب ومن ثم مراجعة النتائج بشكل جيد تمهيدا لطرحها الكترونيا ليسهل على الطلاب استخراجها بالرقم الامتحاني فقط.

رابط وخطوات استخراج نتيجة السادس الابتدائي محافظة دهوك 2022

ىقد اعلنت بعض المصادر المسئولة في محافظة دهوك أنه من المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الدور الاول لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق، حيث يتم الحصول على النتيجة مباشرة من خلال اتباع ما يلي.