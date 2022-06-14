بايدن يستعد لزيارة الشرق الأوسط.. وقمة خليجية متوقعة بجدة

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض- فى بيان صحفى نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه "من المقرر أن يلتقى بايدن خلال جولته نظرائه بالمنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

ويستهل الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة يبحث خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين: "أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد فى المنطقة"، كما سيزور الرئيس الأمريكى الضفة الغربية "للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوى لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطينى".

وأضاف البيت الأبيض: أنه من المقرر أن يتوجه بايدن بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية التى ترأس مجلس التعاون الخليجى حاليا، حيث تعقد قمة تضم تسعة قادة من المنطقة، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وثمن الرئيس الأمريكى، بحسب البيان، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، ودعوته لزيارة السعودية، معربا عن تطلعه إلى هذه الزيارة المهمة إلى السعودية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود.

وتابع البيان: أن بايدن سيناقش أثناء زيارته السعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، من بينها دعم الهدنة التى توسطت فيها الأمم المتحدة فى اليمن، والتى أدت إلى أكثر فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

كما يناقش بايدن سبل توسيع التعاون الاقتصادى والأمنى الإقليمى، بما فى ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ إلى جانب ضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائى.

ويتطلع الرئيس الأمريكى، بحسب البيان، إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة فى المنطقة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وتأتى هذه الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تتويجًا لأشهر من الدبلوماسية وعقب اجتماع بايدن مع قادة الآسيان فى البيت الأبيض وزيارته كوريا الجنوبية واليابان وقمة الرباعية واستضافته قمة الأمريكتين الأسبوع الماضى فى لوس أنجلوس، وزيارته المقررة الأسبوع المقبل لأوروبا لحضور قمتى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى "الناتو".