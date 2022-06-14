البنتاجون: المساعدات العسكرية لأوكرانيا بلغت 5 مليارات و300 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأضافت "الوزارة"، فى بيان لها منذ قليل، بحسب قناة "سكاى نيوز"، أن تدفق أنظمة صواريخ "هايمرز" والأسلحة الذكية الجديدة سيستمر لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسى بوتين اضطر إلى الاكتفاء بأهداف تكتيكية محددة.

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