HERE الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني والاسم الرباعي

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني والاسم الرباعي نرصدها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث الجميع يباشرون بالبحث حول الحصول واستخراج نتائج القبول الموازي والتي قد تم الإعلان عن اعتمادها الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية نرصدها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث قد اعلن معالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على اعلان نتائج القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي على ان يتم الاعلان عن تفعيل امكانية الحصول على تلك النتائج وطرح إمكانيات استخراجها الرسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرضها ونقدمه أمام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نستعرضها ونقدمها أمام حضراتكم الان حيث بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وإجراء الحصول عليها على شكل pdf فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب بالخانة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور امامكم

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية