روسيا: قصف أوكرانيا للأحياء المدنية فى دونيتسك «عمل بربرى»

جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قصف قوات كييف الأخير على الأحياء المدنية فى دونيتسك بأنه "عمل بربرى"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكرانى كثف هجماته على دونباس فى الآونة الأخيرة.





وقال بيسكوف، إن "رئيس دونيستك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية. على صعيد متصل، أعلن النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميترى بولنسكى، عن استيائه لعدم إبداء وسائل الإعلام الغربية رد فعل على قصف القوات الأوكرانية مستشفى للولادة فى دونيتسك. وتعرضت مراكز ومرافق مدنية فى دونيتسك، لقصف أوكرانى مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

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