المخدرات.. خطر جديد يهدد أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حذر المركز الأوروبى لرصد المخدرات والإدمان بالاتحاد الأوروبى فى لشبونة، اليوم الثلاثاء، من نقاط ضعف جديدة فى أوروبا أمام تجارة المخدرات، قائلاً إن الحرب الروسية الأوكرانية قد تخلق تحولات فى طرق التهريب، بما يجعل المزيد من الأوروبيين عرضة لتعاطى المخدرات.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المركز فى تقريره السنوى، إن "العديد من الذين عانوا من ضغوط نفسية شديدة أثناء الصراع قد يكونون أكثر عرضة لتعاطى المخدرات فى المستقبل"، لافتًا إلى أن مهربى المخدرات قد يتحولون لطرق بديلة لتجنب مناطق الرقابة الأمنية المكثفة.

فى الوقت ذاته، يتوقع المركز تراجعًا وضغوطًا على الخدمات الصحية فى الدول الأوروبية، وخاصة الدول المتاخمة لأوكرانيا، فى حين يحتاج متعاطو المخدرات الفارون من الصراع إلى الدعم الصحى.

وقال التقرير الأوروبى إنه "من المرجح أن يكون استمرار العلاج وخدمات اللغة وتوفير السكن ودعم الرعاية الاجتماعية من المتطلبات الرئيسية"، محذرًا من أن غير المتعاطين أيضًا معرضون للخطر.

كما حذر التقرير من وضع مالى صعب فى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان منذ أغسطس الماضى، الأمر الذى قد يجعل عوائد المخدرات مصدر دخل أكثر أهمية، ويزيد تهريب الهيروين إلى أوروبا، لافتًا إلى أنه رغم الحظر المفروض على إنتاج المخدرات وبيعها والاتجار فيها، إلا أن زراعة الخشخاش مستمرة فى أفغانستان.