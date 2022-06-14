الصين.. إجراء جديد بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - أن الصين لم تبلغ بعد عن أى حالات إصابة بجدرى القردة لكن الحالات آخذة فى الارتفاع فى أوروبا والولايات المتحدة وتم تسجيل أكثر من 1800 إصابة فى البلدان غير الموبوءة منذ أوائل مايو الماضي.

وفى إرشادات جديدة حول الفيروس، قال المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه يجب على جميع المدن أن تراقب الأعراض وخصوصا الطفح الجلدى بين المسافرين الوافدين وخصوصا أولئك الذين كانوا فى بلد تم الإبلاغ عن حالات جدرى القردة فيها خلال الـ 21 يومًا الماضية.

ولفت المركز إلى أن الأعراض الأخرى تشمل الحمى وآلام الجسم، مطالبا بضرورة الإبلاغ عن أى حالة مشتبه بها إلى سلطات الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتحويلها إلى المستشفيات المخصصة.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للجمارك الشهر الماضى، عن تكثيف جهود الوقاية والسيطرة مع الوكالات الأخرى فى محاولة لتجنب تفشى مرض جدرى القردة فى المجتمع، حيث طالبت من جميع موانئ الدخول الصينية تعزيز المراقبة الصحية بما فى ذلك فحوصات واختبار درجات الحرارة وجهود الحجر الصحى للمسافرين الوافدين وكذلك إدارة الأمن البيولوجى للمختبرات.

وينتشر جدرى القردة بشكل رئيسى من خلال الاتصال الوثيق أو الرذاذ وكذلك عن طريق ملامسة المواد الملوثة مثل الملابس أو الفراش ويمكن أيضًا أن ينتقل من الأم إلى الطفل عبر المشيمة.