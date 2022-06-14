الأمم المتحدة تحذر من كارثة غذائية فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - كشفت أديينكا باديجو، المسؤولة فى برنامج الأغذية العالمى بدولة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عن حاجة الأمم المتحدة الطارئة إلى 426 مليون دولار أمريكى، لتجنب مجاعة ستطال قسمًا كبيرًا من الشعب الجنوب سودانى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت أديينكا باديجو: "نحن أصلاً فى أزمة، لكننا بحاجة إلى استئناف توزيع المساعدات فى المناطق" جنوب السودان. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه: "اضطررنا إلى تعليق المساعدات لتجنب غرق الناس فى مجاعة، ولذلك نحن فى حاجة إلى 426 مليون دولار فى الأشهر الستة المقبلة".

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