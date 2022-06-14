التضخم يضرب ألمانيا ويصل لمستوى قياسى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صحفى صادر عن المكتب الإحصائى الفيدرالى للبلاد "ديستاتيس"، فأن التضخم حطم رقما قياسيا فى التاريخ، كذلك فإن أسعار المستهلكين فى البلاد، وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبى، تسارع فى النمو إلى 8.7% فى مايو مقارنة بـ 7.8% فى الشهر السابق. وكان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على معدل التضخم. كما ساهمت الاختناقات في عمليات التسليم بسبب الاضطرابات فى سلاسل التوريد فى الارتفاع القياسى للتضخم. من جانبه، قال وزير المالية كريستيان ليندنر، إن مكافحة ارتفاع الأسعار "أولوية قصوى"، فيما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.

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