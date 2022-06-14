العالم اليوم - "قرار رئاسي" بتغيير اسم الخطوط الجوية التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:20 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الناقل الوطني التركي للخطوط الجوية، سيتغير اسمه في إطار حملة لتغيير طريقة كتابة اسم البلاد.

ووافقت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري على الطلب الذي تقدمت به تركيا بتغير اسمها إلى اللفظ التركي "Türkiye" بدلاً من اللفظ الإنجليزي "Turkey". وسيطلب من العديد من المنظمات الدولية استخدام الاسم الجديد في حملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي. وقال إردوغان في وقت سابق: إن "اسم تركيا هو الأفضل في التعبير عن الثقافة والحضارة والقيم التركية". وبدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" رسمياً باستخدام الاسم الجديد.

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