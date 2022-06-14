نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدرجات والمجموع.. رابط بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة الازهر الالكترونية، يعد رابط بوابة الازهر الالكترونية أحد المواقع الرسمية الوحيدة المتخصصة في رفع نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 فمن خلاله يتمكن الطلبة من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة، كما أن بوابة الازهر تقدم الكثير من الخدمات الالكترونية الاخرى وليس الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الازهرية فقط، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن موعد ظهورنتيجة الشهادة الازهرية التي تزايد البحث حولها من قبل الطلاب الذين يعيشون حالة من التوتر في انتظار ظهور النتيجة لتطمئن قلوبهم، ومن خلال المقال سنقدم لكم موقع بوابة الازهر للحصول على نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 فور اعتمادها.

رابط بوابة الازهر الالكترونية

كعادة كل عام وكل فصل دراسي، تم تفعيل رابط بوابة الازهر الالكترونية استعدادا لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2022 خلال هذا الأسبوع بإذن الله من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبعد ذلك سيتم رفع النتيجة على الموقع ليتم الاستعلام عنها الكترونيا من قبل الطلاب، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية الازهرية استمرت بداية من يوم 25 مايو وحتى أول شهر يونيو الجاري في كافة المعاهد الازهرية، وحتى الآن أعمال التصحيح مستمرة في كافة الكنترولات على قدما وساق، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الرسمية، فور اعتمادها:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

قم بالدخول إلى القسم الخاص بنتائج الطلاب.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”، ستظهر درجاتك فورا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

ويترقب الطلاب الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على أحر من الجمر بعدما تم اسدال الستار على العام الدراسي 2021/2022، وبعد حوالي اسبوع من ظهورها سيتم الاعلان عن تنسيق الثانوية الازهرية لكي يتمكن الطلبة من معرفة الحد الادنى للالتحاق بتلك المدارس، والآن مع توزيع درجات مواد الاعدادية الازهرية، حيث أن مجوع الترم الثاني من 490 درجة:

أصول الدين 100 درجة.

اللغة العربية 100 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

الفقه 50 درجة.

القرآن الكريم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

اللغة الأجنبية 40 درجة.

الثقافة الإسلامية 20 درجة.

يتزايد البحث حول بوابة الازهر الالكترونية التي من المقرر أن يعرض عليها نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية خلال هذا الاسبوع وفقا للتوقعات، حيث أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد أوشكت على الانتهاء في جميع الكنترولات، وتشير المصادر إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ في نتائج الازهر 2022.

مازال البحث مستمر عن رابط بوابة الازهر الذي سيظهر من خلاله نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية خلال الساعات القادمة بإذن الله، حيث أن الطلاب في انتظار الاعلان عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات ليتم اعداد كشوف بالنتيجة، ليقوم وكيل الازهر باعتماد نتيجة الاعدادية الازهرية ليتمكن الطلاب من استخراجها.