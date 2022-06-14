نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://moe.gov.eg/ نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات عبر LINK موقع وزارة الترية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، مازال البحث مستمر حول نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 التي تم الاعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة الماضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث بدء الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بشكل تدريجي بداية من شهر مايو الماضي، وكانت أولى المحافظات التي كشفت الستار عن نتائجها محافظة الجيزة بنسبة نجاح تخطت حاجز الـ80%، واليوم سنقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم المتخصص في عرض نتائج الطلاب سنويا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

وقد تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في جميع المحافظات المصرية “القاهرة، دمياط، الغربية، الاسكندرية، الجيزة، القليوبية، قنا، الاقصر، اسوان، الشرقية،…”، وذلك بعد حوالي أسبوعين من انتهائها، وبالأحرى عندما أعلنت الكنترولات انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، وهذا العام لم تجرى امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية في نفس الفترة، حيث تم تقسيم المحافظات على مرحلتين، وجائت اسئلة الامتحانات تقيس مدى فهم الطالب واستيعابه لما ورد بالمنهج المدروس وليس لقياس حفظه للمعلومات، والآن نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالضغط على القسم الخاص بالخدمات الالكترونية، واختر منها نتائج الطلاب.

اضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

قم بادخال رقم جلوس الطالب وتحديد اسم المحافظة القاطن بها.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

في دقيقة واحدة، ستظهر لك الدرجات والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

وعند الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، قام أيضا السادة المحافظين بالإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل الذي استطاعوا الحصول على درجات عالية ليحجزوا مقاعدهم في المراكز العشر الأولى، ومن المقرر تكريم أوائل الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات خلال الأسبوع الجاري عن طريق اعطائهم شهادة التقديرات والهدايا الفاخرة ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم، كذلك بدء الستار ينكشف عن تنسيق الشهادة الاعدادية وتنسيق القبول بالثانوية العامة والفنية ومدارس التمريض، ليختار الطالب الأنسب له.

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 على مستوى كافة المديريات التعليمية وكذلك المحافظات، ويمكن الآن بسهولة الاستعلام عن نتيجتك بالدرجات من خلال الموقع الرسمي الموضح اعلاه، وحاليا تستعد المديريات التعليمية للإعلان عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 وفقا لنسبة النجاح في كل محافظة على حدة.