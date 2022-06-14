“تنتهي 22 يونيو” .. جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الشعبتين علمي وأدبي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم في السودان بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء، ليتم وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الشعبتين علمي وأدبي الفصل الدراسي الثاني وفقا للمعايير العالمية الصحيحة لوضع امتحانات كل من الشعبة العلمية والأدبية، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت كلمات جدول الشهادة الثانوية، محل بحث على مواقع الانترنت من قبل الطلبة وأولياء الأمور، ولذلك سوف نقوم بعرض جدول الامتحانات معكم في مقالنا اليوم، لتوفير كل ما يحتاجه طلابنا.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية علمي وأدبي 2022

الجدير بالذكر أن ماراثون الامتحانات بدأ بالفعل يوم السبت الماضي الموافق 11 يونيو الحالي، وفقا للجدول الموضوع سوف ينتهي في 22 من نفس الشهر.

يوم السبت 11 يونيو، امتحان التربية الإسلامية والتربية المسيحية لمدة ساعتين ونصف.

يوم الأحد 12 يونيو، امتحان علوم الحاسوب لمدة ثلاث ساعات.

الإثنين 13 يونيو، امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

يوم الاثنين 13 يونيو، امتحان العلوم الهندسية لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

يوم الثلاثاء 14 يونيو، امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 14 يونيو، امتحان العلوم الأسرية لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

يوم الخميس 16 يونيو، امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية، وكل من امتحان الدراسات الإسلامية شعبة علمية وأدبية، وامتحان الآداب الإنجليزي الشعبة العلمية والأدبية.

يوم السبت 18 يونيو، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات شعبة علمية وأدبية.

الأحد 19 يونيو، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية كل منهما لمدة ثلاث ساعات.

يوم الاثنين 20 يونيو، امتحان اللغة الفرنسية للشعبة العلمية والأدبية.

الثلاثاء 21 يونيو، امتحان رياضيات المتخصصة للعلمي وامتحان الرياضيات الأساسية للأدبي.

يوم الأربعاء 22 يونيو، امتحان اللغة الإنجليزية للعلمي والأدبي.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ترم ثاني 2022

بعد أن ينتهي الطلاب من امتحانات الشهادة الثانوية السودانية فصل دراسي ثاني في يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو 2022 تبدأ أعمال تصحيح درجات الطلاب والمراجعة لإجابات الطلاب ثم يتم رصد الدرجات وتجميعها ليتم عرضها على الجهات المعنية للموافقة عليها واعتماد النتائج.

حيث يعتمد حينها وزير التربية والتعليم السوداني نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ليتم رفع النتائج وتحميلها على شبكة الإنترنت، ليتمكن طلاب الثانوية السودانية من الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائج السودان إلكترونيا برقم الجلوس.