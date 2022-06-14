نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢ portal.edu.kw عمادة القبول والتسجيل عن تسجيل الطلبة غير المقيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢ portal.edu.kw بعد أعلان عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم في جامعة الكويت وذلك للطلاب والطالبات الغير مقيدين في سجلات الجامعة للعام الدراسي الجديد، ويعد التقديم في كليات الكويت خلال الفترة الحالية من اهم الموضوعات البحثية لألاف الدراسيين في الكويت من أبناءها والجنسيات الأخري، لذلك نوفر رابط تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢عبر السطور التالية.

مواعيد تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢

كشفت عمادة القبول والتسجيل اليوم عن مواعيد تسجيل الطلبة الغير مقيدين للعام الدراسي الجديد، حيث يتم تسجيل الطلاب والطالبات بدءاً من يوم 15/6/2022 الموافق يوم الأربعاء، علي أن ينتهي التسجيل بالجامعة يوم 21/6/2022 الموافق ليوم الأربعاء من نفس الشهر الجاري، وأكدت عمادة التسجيل والقبول علي ضرورة تقديم المستندات والأوراق اللازمة لتسجيل الطلبة عبر بوابة التسجيل والقبول.

رابط تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢

ينطلق تسجيل الطلبة الغير مقيدين يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 وذلك لكافة أبناء الكويت والجنسيات الأخري والطلاب المقيمين في دولة الكويت بصورة غير شرعية، والمستوفون لطلبات التسجيل علي النحو التالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لتسجيل طلبات تقديم الطلبة الغير مقيدين عن طريق kuweb.ku.edu.

طباعة نموذج تسجيل الطلبة والموافقة من قبل رئيس قسم الجامعة.

دفع الرسوم للطلبة الغير مقيدين ألياً من قبل نظم معلومات الطالب علي موقع portal.ku.edu.kw وذلك خلال الفترة من 26/6/2022 وحتي 7/7/2022.

وقد أكدت عمادة القبول أن التسجيل الإلكتروني لا يعني قبول الطلاب الغير مقيدين بالجامعة، ولا يعتبر الطالب مقيد رسميًا ألا بعد تسليم نموذج الطلبات، ويكون مستوفي كافة المتطلبات.

المستندات المطلوبة لقبول الطلاب في جامعة الكويت 2022

شددت عمادة القبول والتسجيل علي ضرورة تقديم المستندات حتي يكون الطالب مقيد بالجامعة، وقد جاءت علي النحو التالي:

صورة من البطاقة المدنية.

صورة من جواز السفر.

تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخري.

الدخول إلى نظام التسجيل بجامعة الكويت

يمكن للمسجلين في جامعة الكويت الولوج إلي المقر الرسمي للجامعة للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة، يتم الاتصال مباشرة علي النحو التالي:

اذهب إلى موقع الجامعة.

أدخل الرقم المدني في الحقل المخصص لاسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق الدخول.

وفي الختام وضحنا بيان عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت والتي تم أعلانها اليوم لنشر رابط تسجيل جامعة الكويت ٢٠٢٢ portal.edu.kw.