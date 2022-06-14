الأمم المتحدة تطالب بحرية تصدير المواد الغذائية عبر العالم

جدة - نرمين السيد - وجه قادة الأمم المتحدة رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، أمس الإثنين، يطالبونهم بعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية، لتفادى خطر أزمة غذائية عالمية، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى أزمة فى سلاسل الإمداد، خصوصا المواد الغذائية.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد فإن الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل اجتماعها هذا الأسبوع فى جنيف، حملت توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، ميشيل باشيله، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان.

وكتبت المسؤولتان فى الرسالة: "الحرب فى أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكرانى، وزادت خطر الجوع والمجاعة على عشرات الملايين الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائى، أو يعانون منه".

كما دعت الرسالة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التى تشتريها الدول الأقل تطورًا، والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التى يشتريها برنامج الأغذية العالمى لأهداف إنسانية".

ويواجه الأمن الغذائى العالمى خطرًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، حيث يعد البلدان من أكبر مصدرى الحبوب والطاقة عالميًا.