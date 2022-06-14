زيلينسكى ينتقد موقف المستشار الألمانى من الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - إن "ألمانيا بدأت فى مساعدة أوكرانيا فى وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبى"، مشيرًا إلى ضرورة تخلى برلين عن النهج الذى يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.

ودعا زيلينسكى المستشار الألمانى إلى إعلان عقوبات أشد ضد روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا ووضعها كمرشح للاتحاد الأوروبى خلال الزيارة.

وعن رحلة شولتز المحتملة إلى كييف، قال زيلينسكى إنه "لا ينبغى للمستشار أن تقتصر رحلته على التقاط الصور".

كما أعرب الرئيس الأوكرانى عن أمله فى أن تحدد ألمانيا أولوياتها بشكل أوضح فى العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا فى تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال زيارة المستشار الألمانى أولاف شولتز إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال زيلينسكى "أتوقع أن يدعمنا شولتز شخصيا وأنه سيكون واثقا من أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبى وأن وضع المرشح سيتم منحه لأوكرانيا فى شهر يونيو"، مشددا على أنه يتعين على شولتز وحكومته اتخاذ قرار، وأنه لا يمكن محاولة تحقيق التوازن بين أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.

وأوضح أن ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية كثيرة ومن الصعب اختيار جانب لأنها ستكون مؤلمة، مضيفا: "سيكون الأمر مؤلما اقتصاديا بغض النظر عما إذا كنت ستختار الجانب الأوكرانى أو الجانب الروسى".

وأشار زيلينسكى إلى وجود شكوك معينة فى العلاقة بين القيادة الألمانية وأوكرانيا حتى قبل تولى شولتز لمنصبه، على الرغم من العلاقات الجيدة بين الشعبين وكذلك بين قادة البلدين، ويرى أنه يتم التعبير عن هذا الشك بشكل أساسى عندما يتعلق الأمر بعضوية أوكرانيا المستقبلية فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي، إلا أنه أعرب عن ثقته من أن هذا الموقف سيتغير.

وتعليقا على تصريحات شولتز بشأن كميات كبيرة جدا من المساعدات العسكرية التى قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، أشار زيلينسكى إلى أن ألمانيا وفرنسا تأخرتا قليلا فى توفير الأسلحة لأوكرانيا، على الرغم من سرعة دعمهما سياسيا لأوكرانيا.

يُشار إلى أن المستشار الألمانى أولاف شولتز، قد يقوم بزيارة إلى كييف خلال الأسبوع الجارى، إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة حتى الآن.