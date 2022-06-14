رئيس لبنان يرسل لإسرائيل مقترحا بترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد به بيان للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، فقد استقبل الرئيس عون الوفد الأمريكى فى قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، بحضور أموس هوكستين، الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والسفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثى شيا.
ورد الرئيس اللبنانى على المقترح الأمريكى الذى قدمه الوسيط هوكستين قبل أشهر، بمقترح آخر، على أن ينقل هوكستين الموقف اللبنانى الذى يؤكد على حقوق لبنان السيادية فى المياه والثروات الطبيعية، إلى الجانب الإسرائيلى فى الأيام القليلة المقبلة.
وأعرب عون عن تمنياته بعودة الوسيط هوكستين سريعًا إلى لبنان، ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلى.
وكان الوسيط الأمريكى قد وصل إلى بيروت، أمس الإثنين، فى زيارة تستغرق يومين، ويلتقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث استكمال المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية.
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