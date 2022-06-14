بريطانيا تبرر ترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا (سبب أخلاقى)

ونصت خطط الحكومة البريطانية على أنه سيتم إرسال بعض من دخلوا بريطانيا بشكل غير قانونى لطلب اللجوء، إلى رواندا جوًا.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، لم تتمكن الوزيرة من تحديد عدد المهاجرين المرحلين الذين ستنقلهم الطائرة اليوم، وأصرت على أن الخطة قانونية، وذات قيمة مقابل المال، وسط تلميحات بأن الرحلة الأولى يمكن أن تنقل أقل من 7 لاجئين.
وبحسب الوكالة، أيد رئيسا أساقفة كانتربرى ويورك الانتقادات الشديدة من أحزاب المعارضة، مؤكدين أن خطة الترحيل "غير أخلاقية"، وقالا إنها "تجلب العار لبريطانيا".
فيما ردت تروس على المعترضين، تطالبهم بالاهتمام بسياساتهم، وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: "نتوقع انطلاق الرحلة فى وقت لاحق اليوم، لا يمكننى تحديد عدد الذين يستقلون الطائرة بشكل دقيق، ولكن المهم حقًا هو أننا نؤسس المبدأ ونبدأ كسر القالب التجارى لمهربى البشر المروعين الذين يتاجرون بالبؤس".
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