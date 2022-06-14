عاجل- تصريح جديد من روسيا بشأن إجلاء المدنيين بـ مصنع آزوت

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة إن "أوكرانيا طلبت فتح ممر آمن فى المدينة إلى المناطق التى تخضع لسيطرة كييف"، مشيرة إلى أنه "سيتم فتح الممر غدا لخروج المدنيين من سيفيرودونيتسك نحو مدينة سفاتوفو فى لوجانسك"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق، تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية فى معارك سيفيرودونيتسك بلوجانسك.
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