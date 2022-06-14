بايدن يتوجه إلى السعودية الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيتوجه إلى السعودية منتصف شهر يوليو المقبل، فى زيارة يلتقى خلالها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ضمن جولة بالشرق الأوسط.





وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يُرجح أن تحدث زيارة الرئيس الأمريكى للمملكة يومى 15 و16 يوليو، حيث سيجرى محادثات مع ولى العهد السعودى فى اليوم الأول من الزيارة، فيما يُتوقع أن يجتمع مع مجلس التعاون الخليجى فى اليوم التالى. ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تبدأ الجولة إلى الشرق الأوسط فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو المقبل.

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