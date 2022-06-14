جوتيريش: السباق الأخير على الوصول للوقود الأحفورى «وهمى»

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن الدول الغنية تسببت فى سباق خطير للحصول على الوقود الأحفورى، بسبب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرًا أن الاستثمارات الجديدة فى الفحم والنفط والغاز "وهمية" لتأثيرها على تغير المناخ.





وفى كلمة عبر الفيديو للقمة العالمية النمساوية، المعنية بالمناخ، قال جوتيريش إن "أزمة الطاقة التى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا شهدت إقبالاً مضاعفًا محفوفًا بالمخاطر على الوقود الأحفورى من الاقتصادات الكبرى".

ووفقًا لـ"رويترز"، كانت بعض الدول أقبلت على شراء المزيد من الوقود الأحفورى غير الروسى، أو الاستثمار فى حقول جديدة للنفط والغاز لدعم إمداداتها من الطاقة، منذ إندلاع الحرب فى 24 فبراير الماضى.

وكشفت ألمانيا وهولندا، هذا الشهر، عن خطط لتطوير حقل غاز جديد فى بحر الشمال، وقال المستشار أولاف شولتس، إن ألمانيا تريد متابعة مشاريع الغاز مع السنغال.

واعتبر جوتيريش أن "التمويل الجديد للتنقيب عن الوقود الأحفورى والبنية التحتية للإنتاج وهمى، وسيؤدى إلى تفاقم المشاكل العالمية للتلوث وتغير المناخ".