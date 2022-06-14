العالم اليوم - بعد إدانتها.. كاتبة "كيف تقتلين زوجك" تدخل السجن

انتم الان تتابعون خبر بعد إدانتها.. كاتبة "كيف تقتلين زوجك" تدخل السجن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:22 مساءً - أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق السراح المشروط، على امرأة بتهمة قتل زوجها، وذلك بعد أن كتبت مقالا بعنوان: "كيف تقتلين زوجك"، الذي لفت أنظار الشرطة إليها.

وأُدينت نانسي بروفي (71 عاما)، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في 25 مايو، بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع. وذكرت قناة KGW-TV، الاثنين، أن الحكم الصادر ضدها يتضمن إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 عاما في الحجز.

وقال ممثلو الادعاء إن بروفي أطلقت النار على زوجها دان بروفي (63 عاما)، داخل معهد أوريغون للطهي حيث كان يعمل، عام 2018، لأنها كانت ستكسب مبلغا ماليا بسبب التأمين على الحياة الذي كان يملكه.

ولفتت القضية الانتباه عالميا، بسبب المقال الذي كتبته بروفي قبل سنوات، بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، الذي لم يُسمح به كدليل في المحاكمة.

وعلى مدونتها، وصفت بروفي 5 دوافع رئيسية يمكن أن تستخدمها في رواية عن قتل النساء لأزواجهن، بالإضافة إلى سلسلة من أسلحة القتل. كما قالت إن استخدام السم "ليس فكرة جيدة"، مضيفة: "من يريد أن يجلس مع زوج مريض؟".

وأخبر الادعاء المحلفين أن الزوجين كانا يواجهان صعوبات مالية في وقت القتل، وأوضح أنها اشترت سلاحا، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

من جانبه، جادل محامي بروفي بأن أدلة الولاية كانت "ظرفية"، وطعن في مزاعم المتاعب المالية وقدم شهودا شهدوا بأن علاقة الزوجين كانت "قوية ومحبة".

كما شهدت بروفي في المحاكمة بأنها وزوجها اشتريا بوليصة تأمين على الحياة كجزء من التخطيط للتقاعد، وأن لديهما خطة لخفض ديونهما.

أما فيما يخص قيامها بالبحث عبر الإنترنت عن الأسلحة النارية، فقالت إن بحثها "كان تحضيرا لرواية مستقبلية".