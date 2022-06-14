العالم اليوم - هزيمة "مذلة" لمنتخب مصر أمام كوريا.. وانتصار تونس في اليابان

انتم الان تتابعون خبر هزيمة "مذلة" لمنتخب مصر أمام كوريا.. وانتصار تونس في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:22 مساءً - حقق المنتخب الكوري الجنوبي فوزا "عريضا" على نظيره المصري، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية الثلاثاء، قد تكون الأخيرة للمدرب المصري إيهاب جلال.

وعانى المنتخب المصري كثيرا خلال اللقاء من تنظيم الكوريين، الذين سيطروا تماما على اللقاء، الذي أقيم في استاد سول أمام جمهور عريض.

وظهر المنتخب المصري عاجزا تماما، وتجلى ذلك في لقطة الهدف الأول لكوريا الجنوبية، والذي جاء بعد 34 متتالية، دون لمس المصريين للكرة.

وسجل لكوريا الجنوبية أوي جو هوانغ (16) ويانغ غون كيم (21) وغوي سونغ تشو (85) وتشانغ هون كوون (91)، بينما سجل هدف المصر الوحيد المهاجم مصطفى محمد في الدقيقة 37.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة الأخيرة للمدرب إيهاب جلال، الذي تضاربت الأخبار حول إقالته من قبل الاتحاد المصري.

من جانب آخر، حقق المنتخب التونسي انتصارا عريضا على اليابان، في استاد مدينة سويتا، بنتيجة 3-0.

وسجل للمنتخب التونسي محمد بن رمضان وفرجاني ساسي وعصام جبالي، في انتصار قوي لنسور قرطاج في اليابان.