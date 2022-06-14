العالم اليوم - دقيقتان من الخذلان.. "واقعة غريبة" في مباراة مصر وكوريا

انتم الان تتابعون خبر دقيقتان من الخذلان.. "واقعة غريبة" في مباراة مصر وكوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:22 مساءً - واقعة غريبة شهدتها مباراة منتخب كوريا الجنوبية ومصر الودية، عززت "تراجع" المنتخب المصري مؤخرا في لقطة واحدة.

وفي مباراة كوريا الجنوبية ومصر في سول، مرر المنتخب الكوري الكرة 34 مرة، خلال دقيقتين و18 ثانية، قبل أن يودعها الشباك، دون أن ينجح المنتخب المصري في لمس الكرة لأكثر من دقيقتين.

وبدا المنتخب المصري عاجزا عن التدخل في تمريرات المنتخب الكوري، الذي ظل يتبادل التمريرات، قبل أن تأتي التمريرة العرضية لرأس المهاجم أوي جو هوانغ الذي أودعها الشباك في الدقيقة 16.

وانتقدت جماهير "الفراعنة" أداء المنتخب خلال المباراة أمام كوريا الجنوبية، وأشاروا إلى هذه اللقطة الفريدة للتشديد على "عجز" الفراعنة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الشمشون" الكوري بنتيجة 2-1.