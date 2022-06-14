نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وادبي.. اهم المعلومات عن اسئلة إمتحانات الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وادبي، يتصدر البحث في محركات جوجل منذ ساعات بعد اعلانة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، هذا ومن المقرر إن يتم إعلان الجدول للطلاب بالأقسام العلمية والادبية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 من خلال هذا التقرير عبر موقعنا ثقفني، وسوف نشير الي اهم المعلومات عن اسئلة إمتحانات الثانوية، حيث اعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن المعلومات الواجب معرفتها حول الامتحانات للعام الحالي والتي سوف نوضحها لكم بالتفاصيل، علما بأن الامتحانات تنطلق بداية من 20 يونيو الجاري في جميع المحافظات.

جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

نستعرض معكم جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 علمي، وذلك بعد ان صرحت به رسميا وزارة التربية والتعليم منذ ساعات، وجاء علي النحو الاتي

تربية دينية وتربية وطنية 20 يونيو.

الإقتصاد والاحصاء 21 يونيو.

اللغة العربية 26 يونيو.

اللغة الأجنبية الثانية 28 يونيو.

مادة الكيمياء 3 يوليو.

الرياضيات التطبيقية 5 يوليو.

اللغة الاجنبية الاولي 7 يوليو.

الفيزياء 14 يوليو.

الجيولوجيا والعلوم البيئية 17 يوليو.

الرياضيات البحتية 19 يوليو.

الأحياء والرياضيات التطبيقية 21 يوليو.

اسئلة إمتحانات الثانوية العامة 2022

هذا وبعد اعلان جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وادبي، والتي تنطلق بداية من 20 يوليو حتي 26 يوليو، تم إعلان بعد المعلومات حول أسئلة الامتحانات للثانوية العامة 2022 وهي

ان الاسئلة تم وضعها من قبل متخصصين في المواد الدراسية لكل مادة إمتحان.

الاسئلة تعتمد علي الفهم ونواتج التعليم الحقيقة وامكانية التحليل والتطبيق.

لا توجد أسئلة مقالية، جميع الاسئلة اختيار من متعدد.

الامتحانات تعقد بنظام الاوبن بوك، ويتم الاجابة عليها بنظام البابل شيت.

يتسلم الطالب كراسة الاسئلة اولا ثم اوراق البابل شيت لتظليل الإجابات الصحيحة.

الاسئلة من المقرر الذي تم دراسة طوال العام.

الاسئلة من جميع اجزاء المنهج وموزعة علية، لذلك لا يجب ترك اجزاء دون مذاكرتها جيدا.

الاختيارات ستكون قريبة من بعضها وغير مباشرة، لذلك يتوجب قراءة الاسئلة جيدا قبل الاجابة عليها.

جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 ادبي

هذا وقد تم إعلان جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022 ادبي رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تبدا من يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع وتستمر حتي 28 يونيو، فيما تبدأ فاعليات الامتحانات المضافة للمجموع بداية من 3 يوليو