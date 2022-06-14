نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المنحة القطرية” رابط فحص 100 دولار شهر 6 لمعرفة أسماء المستفيدين من الدعم برقم الهوية query.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب مئات من الأسر الفقيرة والمتضررة في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ويبحثون بشغف عن رابط فحص 100 دولار شهر 6، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صرف المنحة الخاصة بشهر يونيو الجاري، ويزداد اهتمام المستفيدين في القطاع يوما بعد يوم بمعرفة تفاصيل تلك المنحة، وخاصة سبب تفاقم سوء أوضاع المعيشة، في معظم البلاد بعد الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تزايد بشكل واضح في الأونة الأخيرة فضلاً عن استمرار الحصار، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

رابط فحص 100 دولار شهر 6

تشهد محركات البحث الآن رواجا كبيرا لمعرفة رابط فحص 100 دولار شهر 6، بعد اعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق التنمية القطري، عن بدء عمليات صرف دفعة شهر يونيو للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، وتقديم المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ويتم ذلك بشهر شهري، ومن الجدير بالذكر أنه تتم عمليات التوزيع تحت اشراف الأمم المتحدة من خلال مراكز التوزيع التي تم تحديدها في محافظات القطاع غزة، والبالغ عددها ما يزيد عن 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر6 وموعد صرف المنحة

من خلال رابط فحص 100 دولار شهر 6، يتمكن المستفيدين من معرفة الكثير من المعلومات الخاصة بالدعم، بحيث يتوجة المواطن الراغب في الاستعلام عن المنحة القطرية الى رابط الفحص، ومن خلال الرابط يمكنة التوجة الى الصفحة الرئيسية للإستعلام الحكومي، بحيث يقوم بإدخال البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية وغيرة من بيانات، ومن ثم يضغط على الزر الخاص بالاستعلام، ليعرض الموقع تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من المنحة على الفور، أما عن موعد صرف المنحة فمن المتوقع أن يتم بدء صرفها نهاية الأسبوع الجاري، أو في بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، وذلك وفقا لما ما أفادت به بعض المصادر المطلعة.

وكانت قد ذكرت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة عزيزة الكحلوت، في اتصال هاتفي لها مع قناة “الرسالة”، أنه في حال تم تحديد موعد للصرف ونشر الرابط الإلكترون الخاص بذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي على المنصات الحكومية الرسمية، ويشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تحرص على صرف منحة شهرية قيمتها 100دولار شهريا تستفيد منها ما يزيد عن 100 ألف أسرة فلسطينية للمساعدة في تحسين وضعها المعيشي.