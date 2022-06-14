نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معـاش 400 جنية” استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي عبر موقع التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي و المستفيدين منه، عن رابط استعلام تكافل وكرامة 2022، بالرقم القومي وعن كيفية تقديم الشكاوى، حيث أوضحت وزارة التضامن من قبل في تقرير لها على الموقعالرسمي الخاص بها ، أن عدد المستفيدين من دعم «تكافل»، قد وصل إلى حوالي 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، وذلك حتى منتصف شهر مايو المنصرف ، فيما وصل عدد المستفيدين من دعم «كرامة»، نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا، وفي التقرير التالي نرصد لكم بعض التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.

استعلام تكافل وكرامة 2022

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، لافتة إلى أنه هناك بعض من الخطوات اللازمة ليتمكن المواطن من الاستعلام تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولاً يقوم المستعلم عن تفاصيل تكافل وكرامة بالدخول مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم يقوم المستعلم بالضغط على ايقونة «استعلام».

ثم يقوم بكتابة البيانات الخاصة به وتدوين الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

بعد ذلك يضغط على كلمة «استعلام» مرة أخرى.

في غضون دقائق سوف تظهر النتيجة، ويمكنه من خلال الاستعلام التعرف على البيانات التالية:

المحافظة التابع لها والإدارة الاجتماعية وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

تظهر بيانات المواطن من الاسم ورقم بطاقة الدعم وطبيعتها سواء كانت دعم تكافل أو دعم كرامة.

يظهر للمستعلم حالة البطاقة «تجميد، سار، إيقاف».

تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2022

يمكن من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، تقديم شكوى أيضا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يدخل المواطن المتضرر على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم شكواه من خلال الضغط على «تسجيل شكوى».

يضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.

يتم بعد ذلك اختيار المحافظة، وكذلك تحديد الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له المواطن

يجب تحديد نوع الشكوى، ثم تدوين عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

ومن ثم انتظار حتى يتم الرد من المسؤولين على الشكوى المقدمة.

ايام قليلة تفصلنا عن صرف دفعة جديدة من معاش تكافل وكرامة، ومع اقتراب موعد صرف هذة الدفعة يتسائل الآلاف من المواطنين عن تفاصيل الاستعلام عن احقية الحصول على قيمة المعاش والتي تقدر بحوالي 400 جنية، هذا ويمكن الآن الاستعلام عن احقية الحصول على المعاش بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الالكتروني.