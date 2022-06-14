نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 10 الأف ريال بفترة سداد 39 شهر بدون تحويل راتب في المقال التالي

تقوم شركة اليسر بمنح تمويل للمواطنين السعوديين وأيضا الغير سعوديين دون الاحتياج إلى أذن أو موافقة الكفيل والجدير بالذكر أن هذا التمويل يتمتع بالعديد من المزايا وعلى الرغم من ذلك هو متماشي بشكل كبير مع أحكام الشريعة الإسلامية، فدعونا نقدم لكم شروط الحصول علي القرض والمزايا المتفق عليها، وكذلك الملفات المطلوبة للتقديم. شروط التقديم لشركة اليسر يتم الحصول علي تمويل فوري من شركة اليسر بعدة شروط: ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٦٠ عام.

متاح للأشخاص الذين يعملون في القطاع العسكري لتقديم الحصول على التمويل إلى حد سن التقاعد.

يشترك المتقدم بالطلب إلكترونيا لشركة اليسر أن يكون عمل في أي قطاع لمدة ٣ شهور متتالية.

ألا يقل الراتب الشهري الخاص به عن ٥٠٠٠ ألف ريال سعودي ويجب أن يكون الدخل ثابت وشهري. مزايا الحصول على تمويل من شركة اليسر السعودية في حالة المواطن السعودي الموافقة تكون فورية ولكن في حالة المقيم الموافقة تكون عند تقديم الطلب بشرط استيفاء جميع الشروط.

تقسيط التمويل يستمر لمدة ٣ سنوات متتالية.

الحصول على تمويل من شركة اليسر لا يتم فرض أو دفع أي رسوم للشخص المقدم الطلب أو الحاصل على التمويل.

يمكن الحصول على التمويل دون الحاجة إلى إذن أو موافقة الكفيل بالنسبة لمقدم الطلب الوافد المقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

التمويل متاح لأي شخص سواء كان مواطن سعودي أو كان غير سعودي يحمل أي جنسية أخري ولكن مقيم داخل حدود المملكة.

التمويل يتماشى مع أحكام الشريعة والعقيدة الإسلامية.

للشخص السعودي يحصل على قيمة تمويل تصل إلى ١٠ ألف ريال سعودي على ٣٦ شهر ولكن في حال الشخص الوافد المقيم الغير سعودي يحصل على ١٠ ألف ريال سعودي. الأوراق والمستندات للحصول على تمويل شركة اليسر بالنسبة للمواطن السعودي بطاقة هوية سارية المفعول بالنسبة للوافد المقيم بطاقة الإقامة وتكون سارية المفعول أيضا.

للحصول على موافقة فورية للمواطن السعودي يجب إحضار بطاقة بكشف حساب بنك لآخر ٣ شهور وذلك للحصول على التمويل بشكل فوري للمواطن السعودي

خطاب من جهة العمل تحمل المسمى الوظيفي وأيضا الراتب الشهري. عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 10 الأف ريال بفترة سداد 39 شهر بدون تحويل راتب - ثقفني

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