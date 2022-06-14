نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 || إستعلم عن نتيجتك برقم الجلوس عبر azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث في الأونة الأخيرة عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022حيث أنه من المقرر أن تظهر خلال الاسبوع الجاري، وفقا لما صرحت به بعض المصادر المسؤولة، حيث أنتهى الطلاب من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في الفترة الماضية من يوم الأربعاء 25 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

من خلال هذا التقرير التالي نستعرض لكم لينك بوابة الأزهر الإلكترونية ليمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، وفور ظهورها، ومن المتوقع ظهورها خلال ساعات قليلة حيث صرح مصدر مسؤول انه أوشكت لجان التصحيح على الانتهاء من أعمالها، ويتم الآن عمل المراجعة النهائية التي تسبق اعتماد النتائج لرفعها رسميا على بوابة الازهر الالكترونية، ويحصل طلاب الشهادة الابتدائية على درجات وفقا للتوزع التالي:

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

ذلك يكون مجموع الدرجات من 490 درجة.

تفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 من أهم النتائج التي يهتم بمعرفتها قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتوقف عليها مصير الطلاب وانتقالهم للمرحلة الثانوية، وتجدر الاشارة إلى أنه كان قد أدى طلاب الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال اسبوع مضى بداية بمادة الفقه، وكان ذلك في يوم الأربعاء 25 مايو، ثم امتحان مادتي القرآن الكريم وتجويده، ومادة الثقافة الإسلامية في يوم الخميس 26 مايو، ثم الامتحان في مادتي اللغة العربية و المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، ومادة الهندسة في يوم السبت 28 مايو، ثم امتحان مادتي أصول الدين والتوحيد والسيرة، و الدراسات الاجتماعية كان في يوم الأحد 29 مايو، ثم امتحان أصول الدين و التفسير والحديث، والعلوم في يوم الإثنين 30 مايو، ثم الامتحان في اللغة الأجنبية والتربية الفنية في يوم الثلاثاء 31 مايو، واههى الطلاب امتحاناتهم بمادة الجبر في يوم الأربعاء 1 يونيو.

أصبح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية متوفر الان خلال بوابة الازهر الالكتروني، حيث قد قامت الجهات المسؤلة بطرح النتائج خلال البوابة مؤخراً بعد ان تم اعتماد النتائج مباشرةً، لكي يُصيح الآن متوفر لجميع الطلاب امكانية الحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة عن طريق البيانات الامتحانية الخاصة بكل طالب “رقم الجلوس”.