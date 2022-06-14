نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعتمـاد نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني 2022 رسمياً لجميع المحافظات على موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع موعد صدور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني 2022 تصدر البحث عنها كافة محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم في العديد من المحافظات المصرية عن ظهور النتيجة بها، واتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة، فتابعو السطور القادمة للتعرف على كافة التفاصيل.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني 2022

وفقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد أكد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني، كما أوضح أن اعلان النتيحة من المقرر أن يكون بصورة تقديرات وليس درجات، كما أعلنت بعض المدارس في العديد من المحافظات المصرية ، أنه سيتم الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي في صورة درجات، وهو ما دفع الوزارة إلى إجبار تلك المدارس برفع النتيجة مرة أخرى لتعديلها وتحويلها إلى تقديرات كما أشار سيادة الوزير من قبل وتكون التقديرات على هيئة (ممتاز وجيد جدًا وجيد وضعيف) ومن ثم إعادة إصدارها للطلاب اليوم مع باقي المحافظات.

وتجدر الاشارة إلى انه جاء إعلان النتائج بعد أن تم الانتهاء من تصحيح وتجهيز النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب وتجميع الدرجات الخاصة بامتحانات الفصلين الدراسيين، هذا وقد قد أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط خاص لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني إلكترونيا، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة.

تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني 2022

وشدد وزارة التربية والتعليم على المدارس قبل اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم ثاني 2022، أن يتم تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية مع درجات الامتحانات المقالية، بالإضافة إلى تجميع درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول، ويشار إلى أنه بعد اعلان النتيجة يؤخذ في الاعتبار وجود بعض القيمالسالبة في ملفات النتيجة، والتي تكون على النحو التالي:

(-1) تشير إلى أن الطالب كان غائبا في هذه المادة ومسجل له محضر غياب.

(-2) تعني أن الطالب معفي من امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

(-4) تشير إلى أن المادة غير مقررة على الطالب.

(-6) تعني أن درجة الطالب في هذه المادة محجوبة لحين مراجعة موقفه.

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

شهدت الآونة الزمنية الاخيرة اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية ل نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، وبعد ان اعتمدتها الوزارة الرسمية اصدرتها الكترونياً خلال موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، وذلك تسهيلاً على الطلاب في الاطلاع على النتائج الخاصة بهم، وبهذا فإنة مُتاح الآن امكانية الحصول على النتيجة بالبيانات الامتحانية للطالب.