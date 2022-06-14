الاتحاد الأوروبى يمدد العمل بقواعد شهادات كورونا الرقمية

جدة - نرمين السيد - اتفق ممثلو البرلمان الأوروبى والحكومات الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، مساء أمس الإثنين، على تمديد لائحة شهادات كورونا الرقمية حتى 30 يونيو 2023، وذلك بسبب الجائحة المستمرة، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبى.





وحسبما أفادت "يورنيوز"، قالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد، إنه يمكن إلغاء اللائحة فى وقت مبكر إذا سمح الوضع الصحى بذلك، حيث تهدف شهادات كورونا الرقمية إلى تسهيل حرية تنقل الأشخاص أثناء الجائحة. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت تمديد قواعد الاتحاد الأوروبى للشهادات فى فبراير الماضى، حيث قالت المفوضية، حينذاك: "لا يزال فيروس كوفيد19- منتشرًا فى أوروبا، وفى هذه المرحلة لا يمكن تحديد تأثير الزيادة المحتملة فى الإصابات فى النصف الثانى من عام 2022، أو ظهور متغيرات جديدة". ومن المقرر أن يسمح تمديد اللائحة للمسافرين بمواصلة استخدام شهادة "كوفيد" الرقمية للاتحاد الأوروبى، إذا حافظت الدول الأعضاء على بعض تدابير الصحة العامة.

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