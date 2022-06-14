السجن مدى الحياة لمرتكب حادث دهس أودى بحياة 11 شخصًا فى تورنتو

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة أدانت أليك ميناسيان، 29 عاما، العام الماضى، بقتل عشرة أشخاص ومحاولة قتل 16. فيما توفيت واحدة من المصابين فيما بعد جراء الجروح التى أصيبت بها فى الهجوم.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت القاضية آن مولوى، يوم الإثنين، إنها تعتبر المرأة ضحية القتل الحادية عشرة.
وتأجل الحكم على ميناسيان فى انتظار قضية أخرى بالمحكمة العليا الكندية بشأن مسألة أخرى تتعلق بالأهلية للإفراج المشروط. ومن المقرر أن يقضى عدة أحكام بالسجن المؤبد بشكل متزامن، وسيكون مؤهلاً للإفراج المشروط خلال 25 عامًا، ولكن قد لا يحصل عليه.
وقالت القاضية آن مولوى إنها سترسل إفادات من الضحايا بشأن محنتهم، ونص جلسة النطق بالحكم إلى مسؤولى الإصلاحية، حتى يتسنى أخذها فى الاعتبار عندما يطلب ميناسيان إطلاق سراح مشروطا.
وقال المتهم للشرطة إن دافعه كان الرغبة فى معاقبة المجتمع بسبب وضعه، حيث اعتبر نفسه "أعزب لا إراديًا"، لأنه كان يعتقد أن النساء سيرفضن الدخول فى علاقة معه، مدافعًا عن نفسه بأنه ليس مسؤولاً جنائيًا.
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