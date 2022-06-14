البابا فرنسيس: حرب أوكرانيا ربما تكون مفتعلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:25 صباحاً - وجه البابا فرنسيس سلسلة جديدة من الانتقادات إلى روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا، قائلا إن قواتها كانت وحشية وقاسية وشرسة، بينما أشاد بالأوكرانيين لقتالهم من أجل البقاء.

لكن في نص مقابلة أجراها الشهر الماضي ونُشرت اليوم الثلاثاء، قال فرنسيس أيضا إن الوضع لم يكن أبيض وأسود وإن الحرب “ربما تم افتعالها بطريقة ما”.

وفي بداية الشهر، ناشد البابا فرنسيس برفع الحظر عن صادرات القمح من أوكرانيا، قائلا إن الحبوب لا يمكن أن تستخدم “كسلاح للحرب”.

وقال البابا إن الملايين، لا سيما في الدول الأفقر في العالم، يعتمدون على القمح من أوكرانيا، ودعا إلى رفع الحصار.

كما وعد البابا فرنسيس بأنه سيجتمع قريبا مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة إمكانية قيامه بزيارة لبلادهم.