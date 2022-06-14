مليشيا الحوثى تطلق الرصاص على السجناء فى البيضاء

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية يمنية- وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية- إن "العشرات من عناصر مليشيا الحوثى، اقتحموا ساحات وعنابر السجن المركزى فى رداع، عقب احتجاجات لنزلائه على تردى أوضاع السجن وسوء المعاملة التى يتلقونها من قبل عناصر المليشيا داخل السجن".

وأضافت أن عناصر المليشيا اعتدوا بالضرب على السجناء، كما أطلقوا الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيلة للدموع.