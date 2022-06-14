إجراء جديد من المفوضية الأوروبية لدعم فنلندا

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة -فى بيان نشرته المفوضية- إن هذه الخطة ستُمكن فنلندا من دعم الشركات فى جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة، وهذه خطوة مهمة للتخفيف من الأثر الاقتصادى لأزمة أوكرانيا، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر فى الوقت نفسه فى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطنى فى الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص فى السوق الموحدة.
وكانت فنلندا قد أخطرت المفوضية بخطة قيمتها 500 مليون يورو لدعم الشركات الفاعلة من جميع الأحجام والمتضررة من الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة، باستثناء القطاعات المالية والزراعية الأولية وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك.
وبموجب ذلك، سيحق للمستفيدين المؤهلين تلقى مبالغ محدودة من المساعدة التى سوف تتوفر فى أشكال من بينها، منح مباشرة ومزايا ضريبية وطرق سداد وقروض،بحسب ما جاء فى نص البيان.
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